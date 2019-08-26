30 دقيقة من الرياضة يوميا تحميك من 5 أمراض أخطرها النوبات القلبية

كتبت إيناس البنا

بسبب نمط الحياة المزدحم لا يوجد لدى الكثير من الأشخاص في هذه الأيام الوقت الكافى للاهتمام بصحتهم وجسمهم.

ووفقًا للأبحاث الطبية إذا كنت تمارس التمارين الرياضية يوميًا فيمكنك الحصول على حياة طويلة، حيث أشار بحث عرض على موقع " onlymyhealth" فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا يكون لديهم خطر منخفض جدًا في الإصابة بالأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة مثل:

داء السكر.

النوبة قلبية.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم .

وفقًا للباحثين، فإذا لم يكن لديك وقت لممارسة الرياضة فقط قم بالسير لمدة 30 دقيقة يوميًا، حيث وجد البحث أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا يوميًا يتراوح من 20 إلى 30 دقيقة قلت لديهم خطر الإصابة بأمراض كثيرة بعد منتصف العمر من بينها السكر والنوبة القلبية وضغط الدم



الرياضة تحميك من 5 أمراض

ممارسة 20-30 دقيقة يحمي من 5 أمراض مميتة



يقول خبراء اللياقة إنه إذا كان لديك ممارسة روتينية (من 20 إلى 30 دقيقة) للمشى يوميًا، فإنك ستقلل في المستقبل من خطر الإصابة بـ 5 أمراض قاتلة، هذه الأمراض الخمسة هي سبب أكثر من 60 ٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم، هذه الأمراض هى:

نوبة قلبية وسكتة دماغية.

السرطان.

داء السكر من النوع 2.

ضغط دم مرتفع.

البدانة.

خطر الموت المبكر بسبب الجلوس لفترات طويلة



لقد ظهر شيء مفاجئ في هذا البحث، حيث أتضح أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 5 ساعات يوميًا جالسين في مكان واحد معرضون لخطر متزايد من الوفاة المبكرة، وأشار الباحثون إلى أن أكثر الأشياء المميتة للجسم هي "الجلوس لفترات طويلة". لذلك ، قم بأي عمل، وإذا كانت وظيفتك الجلوس في المكتب، فقم لفترة من الوقت وتمشي لمدة 2-3 دقائق ثم أجلس مرة أخرى.