سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 07:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

30 دقيقة من الرياضة يوميا تحميك من 5 أمراض أخطرها النوبات القلبية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:30 ص
30 دقيقة من الرياضة يوميا تحميك من 5 أمراض أخطرها النوبات القلبية النوبة القلبية - ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بسبب نمط الحياة المزدحم لا يوجد لدى الكثير من الأشخاص في هذه الأيام الوقت الكافى للاهتمام بصحتهم وجسمهم.

ووفقًا للأبحاث الطبية إذا كنت تمارس التمارين الرياضية يوميًا فيمكنك الحصول على حياة طويلة، حيث أشار بحث عرض على موقع " onlymyhealth" فإن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يوميًا يكون لديهم خطر منخفض جدًا في الإصابة بالأمراض المرتبطة بأسلوب الحياة مثل:

 

داء السكر.

النوبة قلبية.

السمنة.

ارتفاع ضغط الدم .

وفقًا للباحثين، فإذا لم يكن لديك وقت لممارسة الرياضة فقط قم بالسير لمدة 30 دقيقة يوميًا، حيث وجد البحث أن الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا يوميًا يتراوح من 20 إلى 30 دقيقة قلت لديهم خطر الإصابة بأمراض كثيرة بعد منتصف العمر من بينها السكر والنوبة القلبية وضغط الدم

الرياضة تحميك من 5 أمراض
الرياضة تحميك من 5 أمراض

 

ممارسة 20-30 دقيقة يحمي من 5 أمراض مميتة
 

يقول خبراء اللياقة إنه إذا كان لديك ممارسة روتينية (من 20 إلى 30 دقيقة) للمشى يوميًا، فإنك ستقلل في المستقبل من خطر الإصابة بـ 5 أمراض قاتلة، هذه الأمراض الخمسة هي سبب أكثر من 60 ٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم، هذه الأمراض هى:

 

نوبة قلبية وسكتة دماغية.

السرطان.

داء السكر من النوع 2.

ضغط دم مرتفع.

البدانة.

خطر الموت المبكر بسبب الجلوس لفترات طويلة
 

لقد ظهر شيء مفاجئ في هذا البحث، حيث أتضح أن الأشخاص الذين يقضون أكثر من 5 ساعات يوميًا جالسين في مكان واحد معرضون لخطر متزايد من الوفاة المبكرة، وأشار الباحثون إلى أن أكثر الأشياء المميتة للجسم هي "الجلوس لفترات طويلة". لذلك ، قم بأي عمل، وإذا كانت وظيفتك الجلوس في المكتب، فقم لفترة من الوقت وتمشي لمدة 2-3 دقائق ثم أجلس مرة أخرى.


ممارسة الرياضة

النوبة القلبية

السكر

السمنة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة