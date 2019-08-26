3 معلومات عن عقود التأمين حسب القانون الجديد.. تعرف عليها

كتب عبد الحليم سالم

نص مشروع قانون التأمين الجديد الذى سيتم إصداره الفترة المقبلة على تحديد 3 مفاهيم تتعلق بالتأمين تعرف عليها .

1.عقد التأمين: "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيرادًا مرتبًا أو أى عوض مالى آخر حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن".

2.إعادة التأمين: "عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثانى وهو شركة التأمين (المؤمن) عن كل أو جزء من الخسارة التى يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلى وذلك فى مقابل إلتزام الطرف الثانى بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين".

الهيئة: "الهيئة العامة للرقابة المالية ".

3.عقد التأمين التكافلي: "عقد يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرّضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالى على سبيل التبرع يسمّى «الاشتراك» بما يؤدّى إلى تكوين صندوق يسمّى «صندوق المشتركين» يتمّ من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تامّ عن حسابات شركة التأمين التكافلى المتضمنة حسابات المساهمين".