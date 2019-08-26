10 رسائل للرئيس السيسى بقمة السبع الكبار بفرنسا.. تعرف عليها

كتبت إيمان على

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بجلسة الشراكة مع أفريقيا، ضمن فعاليات قمة الدول السبع الكبار في فرنسا، على التحديات التى تواجه الدول النامية، ومن ضمنها الدول الأفريقية، في إطار سعيها للارتقاء بمستوى معيشة شعوبها، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك المعوقات أمام تحقيق تلك الأهداف، والتي تتمثل في الأزمات الدولية والإقليمية القائمة، وتسارع أحداثها وتشابكها.

ونرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى بكلمته أمام قمة الدول السبع :

- لا بديل عن التحاور المتواصل حول تحديات الدول الناميه ونحتاج للعمل سوياً لإيجاد حلول لها

- الوضع في ليبيا وصل لدرجه خطيرة بما يستوجب التطرق إليه وتضافر الجهود الدولية

- الطريق للخروج من الأزمة في ليبيا يحتاج لتسوية سياسية والقضاء على فوضى الميليشيات

- النهوض بإفريقيا، يستلزم تسوية أزمات القارة ، ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله .

- القاره الأفريقية تمتلك، فرص واعدة وإمكانات متنوعة تؤهلها لتكون شريكاً موثوقاً للمجتمع الدولي.

- رغم إنجازاتنا فى تمكين المرأه الأفريقيه إلا أننا لازالنا نحتاج لإطلاق إمكانات المرأة الإفريقية عبر التعليم والانخراط بفعالية في أسواق العمل.

- التحول الرقمي من أهم محفزات النمو الاقتصادي

- من الضرورى مكافحة ظاهرة الفساد على الصعيد الدولي لتأثيرها على الكفاءة الاقتصادية

– علينا وضع أطر تُلزم البنوك التجارية الدولية، بإعادة الأرصدة الناجمة عن ممارسات غير مشروعة إلى الدول الإفريقية.

توجيه دعوه للمجتمع الدولي، لدعم جهود دول الساحل والصحراء.

لابد من اتخاذ خطوات جادة تتسق مع أجندة 2063 التي تحمل رؤية القارة لتحقيق تنميتها المستدامة.