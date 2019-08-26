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‏قطاع الأعمال العام تبحث مع الصين إنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:55 ص
‏قطاع الأعمال العام تبحث مع الصين إنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية سيارة كهربائية
كتب عبد الحليم سالم

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استقبل مسئولو وزارة قطاع الأعمال العام، لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، وهان بينج وزير مفوض للشئون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك.
 
ويعد هذا اللقاء هو الثاني من نوعه خلال شهرين، مما يعكس حرص الجانبين على تعزيز التعاون واتخاذ خطوات فعلية وجادة في المشروعات الثنائية المحتملة بين الشركات التابعة للوزارة من ناحية والجانب الصيني من ناحية أخرى.
 
وأكدت الوزارة على التطلع للتعاون مع الجانب الصيني في مجال صناعة السيارات الكهربائية خاصة في ظل ما لديه من خبرة وتكنولوجيا متقدمة في هذه الصناعة، مشيرة إلى السعي للشراكة مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر على أرض شركة النصر للسيارات.
 
واستعرضت عددًا من الحوافز الاقتصادية المتوقع تقديمها من الحكومة للشريك المحتمل والمستهلكين، في إطار السعى إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية، وتقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
 
كما أشارت إلى أن مصر تمثل قاعدة جيدة للسيارات الكهربائية سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للأسواق الخارجية خاصة في ظل الاتفاقات والعلاقات التجارية مع دول إفريقيا وأوروبا.
 
وتم خلال اللقاء، التباحث حول الزيارة المرتقبة لوزير قطاع الأعمال العام إلى جمهورية الصين خلال الشهر المقبل بالتنسيق مع السفارة المصرية في بكين، وذلك لقعد لقاءات مع اتحاد مصنعي السيارات في الصين وعدد من الشركات الصينية العاملة في صناعة السيارات الكهربائية وزيارة مصانعها، للاطلاع على أحدث ما وصلت إليها تكنولوجيا تصنيع السيارات الكهربائية في الصين وبحث إمكانية التعاون المشترك.
 
ومن جانبه، أعرب السفير الصينى عن سعادته بالتقدم الإيجابي في التعاون بين الجانبين مؤكدا تقديم الدعم الكامل للشراكة والتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام والشركات التابعة لها، وكذلك الترتيبات اللازمة لزيارة الوزير إلى الصين.

سيارة كهربائية

الصين

قطاع الاعمال العام

شركة النصر للسيارات

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