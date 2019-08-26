وكيل تعليم دمياط يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المدرسة الدولية

وأكد "سويلم" أن اللجنة انتهت من مقابلة عدد 185 من العاملين بالتربية والتعليم، وعدد 18من المتقدمين من خارج التربية والتعليم لشغل وظائف الأمن والعمال والأطباء بالمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة.

وأشار "سويلم" أن لجنة المقابلات الشخصية اتسم عملها بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية، وتطبيق كافة معايير التقييم وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، لضمان الاختيار الصائب فى شغل الوظائف.

يأتى ذلك فى إطار البروتوكول الذى تم بين مؤسسة المدارس الرسمية الدولية بمصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.