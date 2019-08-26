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وكيل تعليم دمياط يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المدرسة الدولية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:32 م
وكيل تعليم دمياط يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المدرسة الدولية السيد أحمد سويلم وكيل تعليم دمياط
دمياط - معتز الشربينى

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ترأس السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، والدكتور أشرف رفاعي المدير التنفيذى للمدارس الرسمية الدولية بمصر ومدير مشروع المدارس الرسمية الدولية، اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف المدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة، بعضوية كل من عصام النماس مدير إدارة التوجيه الفني ومحمد الشعراوى مدير إدارة التعليم الخاص، وذلك بقاعة مركز مصادر التعلم بديوان عام مديرية التربية والتعليم بدمياط.

وأكد "سويلم" أن اللجنة انتهت من مقابلة عدد 185 من العاملين بالتربية والتعليم، وعدد 18من المتقدمين من خارج  التربية والتعليم لشغل وظائف الأمن والعمال والأطباء بالمدرسة الرسمية الدولية بدمياط الجديدة.
 
وأشار "سويلم" أن لجنة المقابلات الشخصية اتسم عملها بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية، وتطبيق كافة معايير التقييم وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، لضمان الاختيار الصائب فى شغل الوظائف.
 
يأتى ذلك فى إطار البروتوكول الذى تم بين مؤسسة المدارس الرسمية الدولية بمصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 
 
 
 

 


تعليم دمياط

المدارس الدولية

اخبار التعليم

محافظ دمياط

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