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وفاة طفلة 3 سنوات بسبب سرطان الأمعاء بعد فشل الأطباء فى تشخيص حالتها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:30 م
وفاة طفلة 3 سنوات بسبب سرطان الأمعاء بعد فشل الأطباء فى تشخيص حالتها وفاة طفلة 3 سنوات بسبب سرطان بالامعاء
كتبت أمل علام

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كشفت صحيفة The Sun  البريطانية، أن فتاة 3 أعوام، توفيت بسبب سرطان الأمعاء، وقد كشفت جثة ما بعد الوفاة عن فشل المسعفين في اكتشاف ورم طوله 5 سنتيمترات تسبب في انسداد في أمعاء فرانشيسكا، رغم أنه تم فحص الطفلة من قبل طبيب عام، وطبيب أطفال، وتم تشخيص الطفلة بأنها تعانى من الإمساك، وتم إعادتها إلى المنزل مرة أخرى مع اعطائها ملينات" مسهلات".

بعد أربعة أيام، أصيبت فرانشيسكا بالسكتة القلبية بأحد مستشفيات لندن، بسبب جلطة دموية مرتبطة بالورم الذي استقر في الرئة ، حاول المسعفون إنقاذها، لكن على الرغم من الجهود التي بذلوها، فقد توفيت بحزن .

قال جون والد الطفلة: " نعتقد أن فرانشيسكا ظهر عليها أعراض نظر إليها عدد من الأطباء بشكل غير جدى، بدلاً من أخذ الحذر، مما يعني أن هناك اختبارات تشخيصية مهمة لم يتم إجراؤها، وأضافت لورين والدتها، لقد كانت فرانشيسكا ملاكًا، كانت دائمًا مرحة، وكانت العالم كله بالنسبة لنا.

في البداية، لم يتم التحقيق مع العائلة على أساس أن فرانشيسكا توفيت "لأسباب طبيعية"، وبعد ذلك، فقد تم السماح لهم بالتحقيق بعد أن تقدموا بطلب إلى المحكمة العليا، وبعد وفاتها، قال الطبيب الكبير لوالدها "جون"، وأمها "لورين "، ما حدث لفرانشيسكا كان نادرًا جدًا، نتيجة لسوء الحظ ، وقد حاول المسعفون إنقاذها، لكن على الرغم من الجهود التي بذلوها، فقد توفيت على الفور.


سرطان الامعاء

طفلة 3 سنوات تتوفى بسرطان فى الامعاء

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علاج السرطان

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المسهلات

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