وزير خارجية الصين يؤكد أهمية التنسيق مع فرنسا بشأن القضية النووية الإيرانية

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أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى اليوم الاثنين أهمية مواصلة بكين وباريس التنسيق بشأن القضية النووية الإيرانية.

وقال وانج - خلال اتصال هاتفى مع "إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي -" إن الصين تؤيد الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الجانب الفرنسي، ومستعدة لتقديم الدعم الضروري، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا عضوان دائمان في مجلس الأمن، ومن ثم يتحملان مسؤوليات مهمة نحو السلام والأمن الدوليين".

وأضاف "إنه يتعين على الجانبين الحفاظ على التنسيق والتمسك بقوة بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني)، وحماية التعددية ونظام التجارة الحرة والعدالة وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين.

واتفق المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي مع ما ذهب إليه وزير الخارجية الصيني، وأطلعه على الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية بشأن القضية النووية الإيرانية.

وأبدى إيمانويل بون استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الصين سعيا لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.