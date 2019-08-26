سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية الصين يؤكد أهمية التنسيق مع فرنسا بشأن القضية النووية الإيرانية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:07 م
وزير خارجية الصين يؤكد أهمية التنسيق مع فرنسا بشأن القضية النووية الإيرانية وزير الخارجية الصينى وانج يى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى وانج يى اليوم الاثنين أهمية مواصلة بكين وباريس التنسيق بشأن القضية النووية الإيرانية.
وقال وانج - خلال اتصال هاتفى مع "إيمانويل بون" المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي -" إن الصين تؤيد الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الجانب الفرنسي، ومستعدة لتقديم الدعم الضروري، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا عضوان دائمان في مجلس الأمن، ومن ثم يتحملان مسؤوليات مهمة نحو السلام والأمن الدوليين".
وأضاف "إنه يتعين على الجانبين الحفاظ على التنسيق والتمسك بقوة بخطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي الإيراني)، وحماية التعددية ونظام التجارة الحرة والعدالة وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين.
واتفق المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي مع ما ذهب إليه وزير الخارجية الصيني، وأطلعه على الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية بشأن القضية النووية الإيرانية.
وأبدى إيمانويل بون استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون مع الصين سعيا لتخفيف حدة التوترات في المنطقة، والحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني.


الصين

وزير الخارجية الصينى

وانج يى

فرنسا

القضية النووية الإيرانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة