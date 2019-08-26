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وزير الصحة الكويتى: تشكيل لجنة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الصحة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:40 م
وزير الصحة الكويتى: تشكيل لجنة لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على الصحة وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح
أ ش أ

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قرر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، تشكيل لجنة وطنية للتأهب والتصدى لتأثيرات تغير المناخ والكوارث البيئية على الصحة.
وقالت الصحة الكويتية - فى بيان صحفى اليوم - "إن تشكيل اللجنة جاء تفاعلا مع قرارات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بشأن تغير المناخ والصحة، والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة واتفاق باريس".
وأضافت أن تشكيل اللجنة يأتى استعدادا للقمة العالمية لتغير المناخ، التى ستعقد فى مدينة نيويورك الأمريكية فى 23 سبتمبر المقبل على هامش أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في الفترة من 17 إلى 30 من الشهر ذاته.

وأوضح البيان أن اللجنة تعني بوضع وتنفيذ برامج التوعية والتدريب لتعزيز القدرات بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، واقتراح ودعم وتنفيذ الدراسات والمسوحات الصحية لرصد تأثيرات تغير المناخ على الصحة، ودمج استراتيجيات وخطط التأهب والتصدي لتغير المناخ على الصحة، ضمن خطط الطوارئ الصحية.
كما تضمنت اختصاصات اللجنة إعداد قاعدة معلومات وطنية عن المؤشرات ذات العلاقة بالصحة لمتابعة الهدف رقم 13 للأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وهو الهدف المتعلق بالتصدي لتغير المناخ.


الكويت

باسل الصباح

التغيرات المناخية

اتفاق باريس

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