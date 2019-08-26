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وزير الدفاع القبرصى يناقش التطورات فى المنطقة الاقتصادية لبلاده

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:01 م
وزير الدفاع القبرصى يناقش التطورات فى المنطقة الاقتصادية لبلاده وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس
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يناقش وزير الدفاع القبرصى سافاس أنجيليديس مع نظرائه فى الاتحاد الأوروبى التطورات الواقعة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وذلك على هامش الاجتماع غير الرسمى لمجلس الاتحاد الأوروبى المقرر انعقاده يومى الأربعاء والخميس المقبلين فى العاصمة الفنلندية هلسنكى.
وقال المكتب الصحفي لوزير الدفاع القبرصي - في بيان اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء القبرصية - إن أنجيليديس سوف يتوجه إلى هلسنكي من أجل المشاركة في الاجتماع غير الرسمي لمجلس الاتحاد الأوروبي ، وسيعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماع غير الرسمي للمجلس لإطلاعهم على التطورات الأخيرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ويناقش معهم المسائل المتعلقة بالتعاون الدفاعي.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا قد أصدرت إشعارا بحريا أعلنت فيه عزمها بدء التنقيب قبالة سواحل قبرص، وقد تمركزت سفينة الحفر التركية "فاتح" في منطقة تقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص وتبع ذلك تمركز سفينة حفر ثانية هي " يافوز" بالمنطقة.
ورداً على ذلك .. أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تدابير متعلقة بالتنقيب غير القانوني الذي تقوم به تركيا في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. 
وبناءً على القرارات التي اتخذها المجلس دعا وزراء الخارجية الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل حول الخيارات لاتخاذ إجراءات معينة تتعلق بأنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط.


قبرص

وزير الدفاع القبرصى

سافاس أنجيليديس

الاتحاد الأوروبى

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