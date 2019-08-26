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وزير التموين يبحث مع مستثمر إماراتى فرصا جديدة بأنشطة التجارة الداخلية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:32 ص
وزير التموين يبحث مع مستثمر إماراتى فرصا جديدة بأنشطة التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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يلتقى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، مستثمرًا إماراتيًا، لبحث فرص جديدة للاستثمار فى أنشطة تجارية جديدة بحضور إبراهيم عشماوى، مساعد أول الوزير للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وكان الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، قد أكد أن وزارة التموين  تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء مشروعات كبرى فى مجال التجارة بأنشطتها المختلفة وأن الجهاز وضع خريطة استثمارية  للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية فى محافظة بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.


وزير التموين

فرص استثمارية فى التجارة الذاخلية

طرح أراضى لفرص استثمارية فى التجارة

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