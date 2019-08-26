وزير التعليم العالى يلتقى 30 طالبا مصريا يتدربون بجامعة هيروشيما اليابانية

استقبل وزير التعليم العالى 30 طالبًا مصريًا من طلاب البرنامج الصيفي، ممن تم ترشيحهم للتدريب في جامعة هيروشيما اليابانية لتلقى عدد من البرامج التدريبية المختلفة، الذين تم اختيارهم من بين مئات الطلاب الذين تقدموا للحصول على المنح التدريبية التى تقدمها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لمدة شهر فى مختلف التخصصات العلمية والمهنية فى اليابان.

جاء اللقاء على هامش زيارة وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى اليابان للمشاركة فى فعاليات مؤتمر (الحوار الإفريقي اليابانى)، بناء على دعوة من ماساهيكو شيباياما وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانى، وفى إطار تعزيز العلاقات العلمية والتعليمية بين مصر واليابان وتطوير مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم.

وحضر اللقاء كلا من السفير أيمن كامل، سفير جمهورية مصر العربية لدى اليابان، الدكتور هانى الشيمي المستشار الثقافي ومدير البعثة التعليمية المصرية في طوكيو و د. هانم أحمد الملحق الثقافي في طوكيو.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد جزء من مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، حيث يتم توزيع الطلاب الذين تم اختيارهم على مختلف التخصصات العلمية مثل الطب والهندسة والعلوم، والطفولة المبكرة ، واللغة اليابانية، وينتمون لجامعات مصرية متعددة مثل جامعات القاهرة، وعين شمس، وأسوان، وجامعة الأزهر.