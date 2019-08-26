سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تناقش مع مدير صندوق التنمية الزراعية تأثير التغيرات المناخية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:22 ص
وزيرة البيئة تناقش مع مدير صندوق التنمية الزراعية تأثير التغيرات المناخية تغيرات مناخية - أرشيفية
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقت وزيرة البيئة، ودينا صالح المدير الوطنى لمكتب الصندوق الدولى للتنمية الزراعية بمصر (إيفاد) والوفد المرافق لها، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة.
 
 
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية العمل على مساعدة المزارعين على التكيف مع آثار التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج الزراعي والحيوانى وذلك من خلال  استحداث تكنولوجيات جديدة لتنفيذ ذلك، مشيرة إلى أهمية التعاون مع صندوق المناخ الأخضر فى هذا الشأن.
 
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع عددا من المشروعات التى ينفذها الصندوق فى مصر ، حيث بدأ تنفيذ مشروع سيل لمساعدة الفلاحين لزيادة دخلهم وإنتاجيتهم ، حيث أكدت الوزيرة على ضرورة إنشاء مكون لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الوقود الحيوى به، وكذلك مشروع ستار الذى يتم تنفيذه بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج لمساعدة الفلاحين على تحسين نظم الرى  وزيادة الإنتاجية الزراعية والمساعدة على التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها فى مصر.
 
 

 


وزارة البيئة

التغيرات المناخية

تاثير التغيرات المناخية علي الزراعه

الزراعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليوم.. وزارة البيئة تطلق مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة

الخميس، 22 أغسطس 2019 12:00 ص

وزارة البيئة: زيادة مواقع جمع قش الأرز بكفر الشيخ لـ31

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 08:51 م

وزير البيئة اللبنانى: أزمة النفايات أهم من الأزمة الاقتصادية والوضع لا يحتمل

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:14 م

الخميس.. وزارة البيئة تطلق مهرجان الطبيعة والثقافات المحلية بمحمية وادى دجلة

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 03:13 م

وزارة البيئة: خفض أحمال التلوث بمعدل 4457 طنا بالبحر المتوسط خلال عام

الأربعاء، 14 أغسطس 2019 11:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

لاعب فلامنجو يذهل العالم بهدف أسطورى فى الدوري البرازيلي.. فيديو

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

"مهرجان جريزمان".. الصحافة الإسبانية تحتفل بتألق نجم برشلونة ضد بيتيس

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

فيديو معلوماتى.. رجيم لتخسيس البطن فى أسبوع.. دايت اليوم الثانى

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

صدق أو لا تصدق.. إماراتية طالبة للخلع: يلبى كل طلباتى ويتولى تنظيف المنزل

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السيسى يلقى كلمة اليوم أمام جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى" بقمة السبع

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

أمريكا تفرض الحزمة الثانية من العقوبات ضد روسيا على خلفية حادثة سالزبورى

إنتر ميلان يستهل مشواره فى الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة ضد ليتشي

إنتر ميلان يستهل مشواره فى الدوري الإيطالي بمواجهة سهلة ضد ليتشي

مش بس خسارة الوزن.. اعرفى فوائد تناول الزبادى قبل النوم

مش بس خسارة الوزن.. اعرفى فوائد تناول الزبادى قبل النوم

الجيش الألمانى يبحث عن لاعبى كمبيوتر لتجنيدهم.. اعرف التفاصيل

الجيش الألمانى يبحث عن لاعبى كمبيوتر لتجنيدهم.. اعرف التفاصيل

واجب المدرسة يعرض الطفل لمشاكل صحية وزيادة الوزن

واجب المدرسة يعرض الطفل لمشاكل صحية وزيادة الوزن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة