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وزارة العدل تعلن فتح باب القيد بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:26 ص
وزارة العدل تعلن فتح باب القيد بجدول خبراء المحاكم الاقتصادية المحكمة الاقتصادية-ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

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أعلنت وزارة العدل من خلال المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية عن فتح باب القيد والترشح بالجدول الخاص لخبراء المحاكم الاقتصادية، وذلك على بوابتي وزارة العدل والحكومة الالكترونية بدءا من يوم السبت المقبل ولمده 15 يوماً فى مجالات عديدة.
 
وشملت مجالات القيد والترشح بالجدول  المحاكم الاقتصادية مجال خبراء الاتصالات وتقنية المعلومات ونقل التكنولوجيا والتوقيع الالكتروني وخبراء هندسة السيارات وخبراء البورصة وسوق رأس المال والرقابة على أعمال شركات التأمين وغيرها من التخصصات المختلفة التي ترتبط بالمنازعات التى تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية.
 
وتتميز المحاكم الاقتصادية بوجود جداول خاصة للخبراء المقيدين بها منذ انشائها بموجب القرار الوزارى رقم 6928 لسنة 2008.
 
ويأتي هذا الإجراء نفاذًا لقرار وزير العدل رقم 4143 لسنة 2019 بشروط وإجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الاقتصادية بوزارة العدل وقواعد الاستعانة بهم، وتقدم أوراق الترشح رفق المستندات المعلن عنها بمقر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

اعلان وزارةالعدل

القيد في جداول المحاكم الاقتصادية

خبراء المحكمة الاقتصادية

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

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