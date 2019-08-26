والد طفل "بنى حسن" المعتدى عليه يطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهم

الشرقية - إيمان مهنى

طالب محمد إسماعيل، والد الطفل معاذ، صاحب واقعة التعدى عليه بوحشية من جاره بالشرقية، بتطبيق المادة 240 من قانون العقوبات وتنص على أن من تعدى على شخص بالضرب يعاقب بالسجن وغرامة، والخاصة بضرب أدى لإحداث عاهة مستديمة، على المتهم، ذلك لما لحق على نجله من أضرار نفسية وجسدية نتيجة التعدى عليه بالطريقة التى وثقها مقطع الفيديو المتداول.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن النيابة قررت عرض معاذ على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات، ووضع تقرير طبى بالحالة، لافتا إلى أن نجله تعرض بسبب دفع المتهم له ورطمه بقوة على الأرض أدت إلى حدوث جرح فى الفم وكسر بـ3 أسنان وكدمات بالذراع بعد تشاجره مع ابن المعتدى.

كانت وجهت وحدة حماية الطفل بالشرقية، بإشراف سرية محمد مدير الوحدة وبتوجيهات من المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لجنة إلى مركز أولاد صقر، لعمل بحث بشأن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى، يتعدى فيه شخص من قرية بنى حسن التابعة للمركز على طفل بوحشية لتشاجره مع نجله، قام مندوب الوحدة بالحضور للنيابة ومتابعة تحقيقات مع أسرة الطفل.

وكانت النيابة العامة برئاسة مدير النيابة أحمد نعيم اليوم الاثنين، استانفت على قرار القاضى الجزئى بمحكمة فاقوس على إخلاء سبيل المتهم "أ.م.أ" 48 سنة بالتعدى على الطفل معاذ محمد حسن بقرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر.

ومن المقرر عرض المتهم على قاضى جزئى غدا للنظر فى قرار تجديد الحبس 15 يوما.