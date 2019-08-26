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هيئة الموارد البشرية بالإمارات تمنح الموظفين 3 ساعات لاصطحاب أبنائهم للمدارس

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:23 ص
هيئة الموارد البشرية بالإمارات تمنح الموظفين 3 ساعات لاصطحاب أبنائهم للمدارس أطفال بالمدارس - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فى الإمارات، تعميما حثت فيه الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى الاستفادة من سياسة العودة إلى المدارس، التى أطلقتها الحكومة الاتحادية العام الماضى.

وحسب موقع البيان الإماراتية، يأتى التعميم استنادا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2/‏8و) لسنة 2018، بشأن سياسة العودة للمدارس، والصادر بناء على توصية من وزارة الدولة للسعادة وجودة الحياة، والذى يضم ثلاثة محاور من شأنها أن تساهم فى رفع مستويات السعادة وجودة الحياة فى المجتمع وبيئة العمل، وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها.

وفى هذا الصدد، دعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية للتيسير على الآباء والأمهات العاملين فى الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات فى بداية مشوارهم الدراسى، تنفيذا للسياسة.

وذكرت الهيئة أن سياسة "العودة إلى المدارس" تنص على منح الآباء والأمهات من موظفى الحكومة، والذين لديهم أبناء فى المدارس المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحى أو انصراف مبكر، فى اليوم الدراسى الأول ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.

أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحى أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسى الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.

 


الامارات

مدارس

موظفى الحكومة

اطفال

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