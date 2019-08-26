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هيئة الحوار الوطنى فى الجزائر تلتقى وفدا من نشطاء ولايات الغرب

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:00 ص
هيئة الحوار الوطنى فى الجزائر تلتقى وفدا من نشطاء ولايات الغرب اجتماعات الحوار الوطنى - أرشيفية
الجزائر (أ ش أ)

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التقت هيئة الوساطة والحوار الوطنى بالجزائر، أمس الأحد، وفدا من نشطاء الحراك الشعبى بأربع ولايات فى الغرب.

وقالت هيئة الحوار، فى بيان، إن لجنتها المكلفة بالشباب والمرأة والمجتمع المدنى تحت إشراف كريم يونس منسق الهيئة، وجميع أفراد اللجنة التقوا ممثلين عن ولايات وهران وتيارت وتلمسان وسيدى بلعباس الذين قدموا جملة من الاقتراحات للخروج من الأزمة من بينها إطلاق سراح معتقلى الرأى من شباب الحراك ورحيل الحكومة.

كما طالب الوفد بتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تشرف على الانتخابات الرئاسية المقبلة لضمان نزاهتها.

 

 


الجزائر

الحوار الوطنى

الحكومة الجزائرية

انتخابات الرئاسة الجزائرية

وهران

تلمسان

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