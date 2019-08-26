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ننشر اعترافات 3 متهمين بالاعتداء على زوجة أخيهم بسلاح أبيض فى السلام

الإثنين، 26 أغسطس 2019 11:34 ص
ننشر اعترافات 3 متهمين بالاعتداء على زوجة أخيهم بسلاح أبيض فى السلام جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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استمعت نيابة السلام، لأقوال 3 متهمين، بالشروع فى قتل عجوز وابنته، لخلافات على ميراث والدتهم بمنطقة النهضة.
 
 وكشفت التحقيقات، أن المتهمين هم "بهاء. س"، و"عصام. س"، و"فادي. ع "، عاطلين، واعترفوا أمام النيابة بارتكابهم جريمة الشروع في قتل "محروس .م "، وابنته" مروة.م"، لخلافات بينهم. 
 
واعترف المتهمين الأول والثاني، بأن المجني عليها زوجة شقيقهم الأكبر، وتعيش معهم منذ سفر شقيقهم للعمل للخارج، ولا توجد بينهم أي خلافات أو مشاكل سابقة، حتي توفت والدتهم منذ شهر تقريباً،مستطردين: "اكتشفنا بأن المجني عليها سرقت كل المصوغات الذهبية الخاصة بوالدتنا، فور وفاتها والتي تقدر بـ150 ألف جنيه وأكثر، وأخبرتنا بأن المصوغات من حقها نظير خدمتها طوال فترة مرضها".
 
وأضاف المتهمين، "اعترضنا على ما فعلته وطلبنا منها بأن تحضر المصوغات، ويتم تقسيمها إلا أنها رفضت وتركت منزلنا وغادرت، لجأنا لوالدها لكنه رفض إعطائنا المصوغات، ولجأنا لكبار عائلتها لكن بلا جدوى، فقررنا الذهاب لهم وأخذ المصوغات بالقوة، واستعنا بالمتهم الثالث ليكون معنا، وبمحاولتنا الحصول على مصوغاتنا بالقوة، نشبت بيننا مشاجرة انتهت بطعن المجني عليها بسلاح أبيض في ذراعها، وضرب والدها بآله حادة".
 
ترجع الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام 3 عاطلين بالشروع في قتل عجوز وابنته، وبالانتقال والفحص تبين قيام 3عاطلين بطعنهم لخلافات نسب بينهم.
 
بإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان، من القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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توزيع الميراث

نيابة السلام

قسم السلام

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