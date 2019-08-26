نتنياهو يقرر بناء 300 وحدة استيطانية جديدة فى الضفة الغربية

كتب- هاشم الفخرانى

قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الإثنين، إنه سيوصي بالمصادقة على بناء حي استيطاني جديد في مستوطنة "دوليب" القريبة من رام الله.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلى أن نتنياهو سيوصي بالمصادقة على بناء 300 وحدة استيطانية جديدة، رداً على تنفيذ عملية العبوة بمنطقة قريبة من المستوطنة قبل أيام.

وقتلت مستوطنة إسرائيلية وأصيب مستوطنان آخران بجراح ما بين متوسطة وخطيرة صباح الجمعة، جراء انفجار عبوة ناسفة قرب نبع "عين بوبين" في مدينة رام الله.

وأقيمت مستوطنة "دوليب عام 1983، على أراضي قرى دير ابزيع والجانية وعين قينيا غربي رام الله. وبلغ عدد المستوطنين فيها 1,306 عام 2011