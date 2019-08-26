نادى أسوان يدعو لجمعية عمومية عادية خلال أكتوبر المقبل

وأكد عادل النور المدير التنفيذي لنادي أسوان، أن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية سيشمل النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، وخطة العمل للعام المالي الجديد، واعتماد الموقف المالي للسنة المالية الماضية ومناقشة الميزانية المالية المقترحة للعام المالي الحالي 2019/2020، وانتخاب المركز الشاغر لعضو مجلس الإدارة بوفاة تامر محمد ماضي" تامر بونتو" لاستكمال الدورة الحالية 2017/2021.

وأضاف "النور"، أنه تبدأ مدة تسجيل حضور أعضاء الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى السابعة مساءً ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل في كشوف الحضور وينتهي بموعد انتهاء التسجيل ، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور 1500 عضو ممن لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية وفى حال اكتمال النصاب القانوني يتم البدء في فرز الأصوات، كما تم البدء في تلقي طلبات الترشح للمنصب الشاغر لعضو مجلس الإدارة من يوم الاثنين 26 أغسطس الجاري ولمدة أسبوع وتنتهى في 1 سبتمبر القادم والتقدم يوميا من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا ومن السابعة مساء حتى الحادية عشر مساءً.

وتابع المدير التنفيذي للنادي، الأعضاء الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية المسددين للاشتراك السنوي حتى 30 يونيو 2019 وذلك قبل تاريخ الجمعية العمومية بـ15 يوم والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل حتى تاريخ الجمعية العمومية، كما يمكن التوقيع في كشوف الحضور بموجب بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو رخصة السلاح ، والتصويت حضوريا ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الجمعية العمومية.