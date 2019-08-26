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ميركل وترودو يناقشان الإصلاح فى أوكرانيا والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:18 ص
ميركل وترودو يناقشان الإصلاح فى أوكرانيا والتحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى ميركل وترودو
(أ ش أ)

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ناقش رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الأحد، أهمية الإصلاح فى أوكرانيا والعلاقة مع إيران، بجانب التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى.

وذكر بيان صادر من رئاسة الوزراء أن ذلك جاء على هامش مشاركة الثنائى فى قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى فى بياريتز بفرنسا، مشير إلى أن ترودو وميركل استعرضا القضايا الرئيسية قيد المناقشة فى مجموعة السبع، بما فى ذلك التحديات الحالية فى الاقتصاد العالمى والأمن الدولى.

كما ناقش الزعيمان قضية إيران واتفقا على أهمية خطة العمل المشتركة والشاملة والحاجة إلى وقف التصعيد، إضافة إلى تأكيد دعمهما لأوكرانيا وشددا على أهمية الإصلاح ، مشيرين إلى الولاية القوية فى هذا الصدد فى أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة.

وأعرب ترودو وميركيل عن قلقهما إزاء حرائق الغابات فى الأمازون باعتبارها أزمة دولية يتعين معالجتها فى جميع أنحاء مجموعة السبع.

 


انجيلا ميركل

ترودو

جاستن ترودو

المانيا

كندا

الاقتصاد العالمى

اوكرانيا

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