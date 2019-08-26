سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:30 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

موجز أخبار الحوادث.. إخلاء سبيل فتاة العياط والداخلية توفر مستلزمات المدارس

الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:00 م
موجز أخبار الحوادث.. إخلاء سبيل فتاة العياط والداخلية توفر مستلزمات المدارس فتاة العياط
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر قسم الحوادث باليوم السابع، عددًا من الأخبار الهامة، اليوم الاثنين، فى القطاع الأمنى والمحاكم.

وجاء أبرز الأخبار المنشورة:

- إخلاء سبيل فتاة العياط بكفالة مالية 10 آلاف جنيه

قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل "أميرة.أ" فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس باقى المتهمين فى القضية.

 

- رفض استئناف رئيس حى مصر القديمة المتهم بالرشوة واستمرار حبسه 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، رفض استئناف رئيس حي مصر القديمة، وآخر وسيط، واستمرار حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتلقى رشوة 2 مليون جنيه.

 

- 23 سبتمبر.. الحكم على 9 متهمين بقضية "فساد القمح"
 

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

 

- ضبط 25 ألف كتاب منسوخ ومقال بمطبعة فى المرج لمخالفة حقوق الملكية

نجحت اجهزة الامن في ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

 

- "الداخلية": المرحلة التاسعة من مبادرة كلنا واحد لمستلزمات المدارس بتخفيض 30%
 

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27 أغسطس الجاري، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.


نشرة الحوادث

اخبار الحوادث

موجز اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

التموين تكشف تفاصيل إقامة 4 "هايبر ماركت" تابعة لمجموعة "اللولو"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"بعد قرار إخلاء سبيلها" .. تعرف على الموقف القانونى لـ"فتاة العياط"

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

"الصحة" تشطب "العزبى ورشدى" نهائيا من سجلات الصيادلة بالوزارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة