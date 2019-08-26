موجز أخبار الحوادث.. إخلاء سبيل فتاة العياط والداخلية توفر مستلزمات المدارس

كتب محمود عبد الراضي

نشر قسم الحوادث باليوم السابع، عددًا من الأخبار الهامة، اليوم الاثنين، فى القطاع الأمنى والمحاكم.

وجاء أبرز الأخبار المنشورة:

قرر قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة إخلاء سبيل "أميرة.أ" فتاة العياط المتهمة بقتل سائق سيارة ميكروباص اتهمته بمحاولة اغتصابها، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، مع استمرار حبس باقى المتهمين فى القضية.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقى، رفض استئناف رئيس حي مصر القديمة، وآخر وسيط، واستمرار حبسهما 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتلقى رشوة 2 مليون جنيه.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية "فساد القمح"، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية قدرت بـ 7 ملايين و303 آلاف و833 جنيهًا، والمملوكة للشركة العامة للصوامع والتخزين، إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

نجحت اجهزة الامن في ضبط أكثر من 25 ألف نسخة من الكتب المنسوخة والمقلدة داخل مطبعة بدائرة قسم شرطة المرج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف ومتابعة إلتزام المتعاملين فى هذا المجال بأحكام القانون.

اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية إعتباراً من يوم 27 أغسطس الجاري، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.