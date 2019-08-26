سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26/8/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:02 ص
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 26/8/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الصلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى إطار حرص "اليوم السابع" الدائم على تطوير الخدمة الاخبارية المقدمة لقرائه، والتى تمس حياة المواطنين بصفة مباشرة، والتى يأتى على رأسها مواقيت الصلاة الخمسة بمحافظات مصر والوطن العربى، يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الإثنين ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر: 

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجر 3:57   ص 

الظهر 11:57 ص 

العصر 3:33 

المغرب 6:27 

العشاء 7:47 

 

 مواعيد الصلاة فى الإسكندرية 

الفجر 3:59 ص 

الظهر 12:02 

العصر 3:39 

المغرب 6:32 م 

العشاء 7:55 م 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية 

الفجر 3:52 

الظهر 11:53 م 

العصر 3:29 م 

المغرب 24: 6 م 

العشاء 7:45 م 

 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ 

الفجر 3:49 ص 

الظهر 11:45 

العصر 3:18 

المغرب 6:13 م 

العشاء 7:31 م 

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجر 4:01 ص 

الظهر 11:51 ص 

العصر 3:20 م 

المغرب 6:17 م 

العشاء 7:32 

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: 

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى : 

 

 مكة 

الفجر 4:39 ص

الظهر 12:23 م 

العصر 3:47 م 

المغرب 6:46 م 

العشاء 7:58 م 

 

المدينة المنورة 

الفجر 4:34 ص 

الظهر 12:23 م 

العصر 3:52 م 

المغرب 6:51 م

العشاء 8:03 م 

 

الرياض 

الفجر 4:06 ص 

الظهر 11:55 ص 

العصر 3:24 م 

المغرب 6:23 م 

العشاء 7:36 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان 

الفجر 3:43 

الظهر 11:42 م 

العصر 3:17 م 

المغرب 6:13 

العشاء 7:31 م 

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى 

الفجر 4:36 ص 

الظهر 12:25 م 

العصر 3:53 م 

المغرب 6:48 م 

العشاء 8:05 م 

 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط 

الفجر 4:20 ص 

الظهر 12:30 م 

العصر 4:09 م 

المغرب 7:04 م 

العشاء 8:29 

 

مواقيت الصلاة بالكويت 

الفجر 3:51 ص 

الظهر 11:50 ص 

العصر 3:25 م 

المغرب  6:19 م 

العشاء 7:39 م 

 

 

 

 
 
 

 

 


مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الرئيس السيسى يشارك بالصورة التذكارية لقادة مجموعة السبع الكبار

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

الانتهاء من تصوير فيلم Breaking Bad والشبكات تتنافس لشراء حقوقه

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

ارتفاع عدد ضحايا السيول فى السودان إلى 62 شخصا

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

فيديو جراف.. ما هى أهداف قمة السبع G7 المنعقدة فى فرنسا؟

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

اليوم السابع: السيسى يحدد خارطة طريق التنمية فى أفريقيا والدول النامية

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

تمثال ليلى مراد بمطروح يثير الجدل.. رواد السوشيال الميديا يتساءلون: مين دى؟.. منفذ العمل: مطابق لملامح الفنانة والصور خادعة.. و"التنسيق الحضارى" يطالب برفع التمثال لعدم موافقته شروط وضع التماثيل بالميادين العام

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

"ألسن عين شمس" تفتتح قسما للغة البرتغالية بداية من العام الدراسى الجديد

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

حكومة بريطانيا تفرض تدابير أمنية مشددة على المطارات

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

السيسى يلتقى ميركل ويعرب عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

موجز 6.. مد المرحلة الأولى للكشف عن أورام الثدى فى 9 محافظات حتى آخر سبتمبر

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

إجراء أول مزاد على الأقطان فى 3 مراكز للتجميع بالفيوم وبني سويف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة