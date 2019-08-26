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مقتل امرأة وإصابة شخصين فى إطلاق نار بالسويد

الإثنين، 26 أغسطس 2019 04:15 م
مقتل امرأة وإصابة شخصين فى إطلاق نار بالسويد الشرطه فى مكان الحادث
(رويترز)

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قال تليفزيون السويد، اليوم الاثنين، إن امرأة تبلغ من العمر 30 عاما قتلت فى حادث إطلاق نار فى مالمو، فيما جرح آخران أحدهما طفل.

وحسب وكالات أنباء، أوضح أحد شهود العيان، إنه سمع صوت الرصاص، مشيرا إلى أنه تمكن من رؤية شخص يرتدى لباسا أسود وامرأة على الأرض.

وأُبلغت الشرطة عن إطلاق للنار، حيث أرسلت سيارات الإسعاف والشرطة على الفور إلى موقع الهجوم.

وفقا لصحيفة كفالسبوستين، فقد قال العديد من الشهود إن سيارة إسعاف نقلت امرأة وطفلا إلى المستشفى بعد الهجوم.

من جهتها، أشارت أنيلي سيلفيرا، المتحدثة باسم خط الطوارئ، لوكالة الأنباء السويدية، إلى أن المصابين هم ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى وذلك قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن وفاة أحد الضحايا وهى امرأة فى الثلاثين من عمرها.

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، اندلع حريق سيارة فى منطقة لورينسبورج.

وقالت الشرطة إنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان له أى علاقة بحادث إطلاق النار. لكنها أكدت أنها ستحقق فى وجود أى رابط محتمل.


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