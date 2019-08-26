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مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات وتيسيرات لكبار السن وذوى الإعاقة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:01 م
مصلحة الجوازات تقدم تسهيلات وتيسيرات لكبار السن وذوى الإعاقة تسهيلات لكبار السن-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية باستقبال عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوى الإعاقة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.

 


جوازات

كبار السن

المرضى

ذوي الاعاقة

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