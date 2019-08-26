مصرع 7 فى تصادم بين هليكوبتر وطائرة صغيرة بمايوركا

قالت حكومة جزيرة مايوركا الإسبانية، إن سبعة أشخاص بينهم قاصران لقوا حتفهم أمس الأحد فى تصادم بين هليكوبتر وطائرة خفيفة فى الجزيرة.

وقالت على تويتر إن خمسة أشخاص كانوا في الطائرة الهليكوبتر بينهم القاصران والمرجح أنهم جميعا ألمان. وكان إسبانيان شابان في الطائرة الخفيفة. ولقى جميع من كانوا فى الطائرتين مصرعهم.

وسبب التصادم بين الطائرتين الخاصتين غير معروف.

وقال بيدرو سانتشيث القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسبانى على تويتر "تضامني وحبي لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم في هذا الحادث المأساوي".