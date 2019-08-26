مصرع مسن سقط خلال مشاجرة مع جيرانه بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

لقى مسن مصرعه أثناء مشاجرة بين عائلتين بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى المطرية إلى مأمور مركز المطرية، بوصول محمود محمد أصلان 75 سنة جثة هامدة وبه سحجات.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد فتح الله، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة مع عائلة زوجة نجله، ويقيمون بنفس المنطقة، وأثناء المشاجرة تم دفعه فسقط مغشيا عليه وفارق الحياة، وبسؤال أفراد عائلة المجنى عليه اتهموا اثنين، وتم إلقاء القبض عليهم وجارى التحقيق معهم، وتحرير محضر بالواقعة.