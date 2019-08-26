مصرع شقيقين غرقا داخل غرفة للصرف الصحى بأخميم سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شهد مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج، مصرع طالب وطالبة عقب سقوطهما فى داخل غرفة للصرف الصحى، تم إنتشال الجثتين ونقلهما لمستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة أخميم، يفيد بوفاة طالب وطالبة غرقا داخل غرفة للصرف الصحى بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى قام بها المقدم طارق أبوسديره رئيس مباحث مركز شرطة أخميم، بوصول "أحمد ك ك ا" 18 سنة طالب ويقيم بندر أخميم "جثة هامدة" وشقيقته "إسراء ك ك ا" 15 سنة طالبة، وتقيم بذات الناحية "إلى المستشفى المركزى بأخميم جثتين هامدتين".

وبسؤال والدهما "كمال ك ا ا" 49 سنة صاحب معمل تصنيع مخللات كائن دائرة المركز، قرر بأنه أثناء تواجد المذكورين بالمعمل سقط الأول داخل غرفه صرف صحى وحال قيام الثانية بمحاولة أنتشاله سقطت معه وتوفيا ونفى الشبهة الجنائية.

ورد تقرير مفتش الصحة يتضمن أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك.