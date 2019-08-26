مصرع شاب نتيجة تناوله جرعة مخدرات زائدة بطنطا

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربيى، إخطاراً من من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة لشاب وسط الزراعات بمنطقة ترعة الشيتى بطنطا.

وتبين من تحريات الرائد يوسف الجندى، رئيس مباحث قسم أول طنطا، أن الجثة لشاب يدعى "ا.ا.م"، 33سنة، وأن الوفاة نتيجة تعاطى جرعة مخدر زائدة أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.