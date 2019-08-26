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مشرف التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة: ركزوا.. لن يتاح التعديل بعد غلق الموقع

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:15 ص
مشرف التنسيق لطلاب المرحلة الثالثة: ركزوا.. لن يتاح التعديل بعد غلق الموقع تنسيق الجامعات أرشيفية
كتب وائل ربيعى

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شدد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، على طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق بضرورة كتابة الرغبات بشكل كامل وعدم ترك أى مكان شاغر فى قائمة الرغبات التى تبلغ 75 رغبة.

وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أنه غير مسموح بعد غلق باب تسجيل الرغبات لطلاب هذه المرحلة بتعديل الرغبات مرة أخرى بشكل نهائى، قائلا: "عليكم التركيز بشكل كامل فى كتابة الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى".

وأشار عطا، إلى أن تعديل الرغبات مفتوح لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق خلال أيام هذه المرحلة والتى تستمر حتى مساء يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم إرجاء النتيجة حتى تسجيل رغبات طلاب المرحلة الدور الثانى للثانوية العامة.


تنسيق 2019

المرحلة الثالثة للتنسيق

التعليم العالى

تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة

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