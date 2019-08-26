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مساعد نائب‬‪ ‬‫رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات بمدينة المنصورة الجديدة‬

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:27 ص
مساعد نائب‬‪ ‬‫رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات بمدينة المنصورة الجديدة‬ وزاره الاسكان
‫كتب أحمد حسن ‬

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‫تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة، برفقة المهندس معتز أبو الفتح، مدير عام الزراعة بالهيئة، والمهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ومعاونيه، ومديرى الإدارات المختلفة، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسير الأعمال والمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة.‬
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‫والتقى المهندس كمال بهجات، مسئولى الشركات المُنفذة للمشروعات المختلفة بالمدينة، للتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، مع الالتزام بأعلى جودة فى التشطيبات، مؤكداً أن مدينة المنصورة الجديدة، تُعد من أهم مدن الجيل الرابع الجارى تنفيذها حالياً، ومن أهم المدن على ساحل البحر المتوسط.‬
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‫وتفقد مساعد نائب رئيس الهيئة، ومرافقوه، إحدى الفيلات التي يتم تشطيبها، حيث إنه جارٍ تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات سكنية، وكذا منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م إلى 55 %.‬
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‫كما تفقد المهندس كمال بهجات، ومرافقوه، الوحدات السكنية الجارى تنفيذها بمشروعات "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، وأعمال تنفيذ الطرق وأعمال الزراعة المختلفة بالمدينة. ‬
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه المنصوره الجديده

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