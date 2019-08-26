الرئيسية أخبار عربية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية فى محافظة مأرب الإثنين، 26 أغسطس 2019 08:29 م مركز الملك سلمان للاغاثة وكالات مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 350 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2,100 شخص ، حسبما نشرت وكالة واس لانباء . يأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق. الملك سلمان اليمن الاغاثة صنعاء مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحى للمحتاجين واللاجئين فى لبنان الإثنين، 12 أغسطس 2019 10:57 ص مركز الملك سلمان للإغاثة يدعو المنظمات الأممية لإيجاد آليات رقابة على تنفيذ الأعمال الإنسانية باليمن الخميس، 08 أغسطس 2019 07:24 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع "إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم" "أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ" علاج الأورام والجزر المنعزلة إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر "ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو المزيد من Trending Plus
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