مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 350 سلة غذائية فى محافظة مأرب

وكالات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 350 سلة غذائية للنازحين من محافظة صنعاء إلى محافظة مأرب، استفاد منها 2,100 شخص ، حسبما نشرت وكالة واس لانباء .

يأتي ذلك في إطار المشروعات الغذائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.