مد تلقى تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين ضمن المرحلة الرابعة حتى 28 أغسطس

كتب مدحت وهبة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد تلقى تظلمات أصحاب البطاقات التموينية لغير المستحقين من دعم البطاقات حتى يوم 28 أغسطس الجارى من خلال الموقع الإلكترونى "دعم مصر" https://www.tamwin.com.eg، للمستبعدين من المرحلة الرابعة ويتم فحصها ومن يثبت التأكد من استحقاقة للدعم يجرى إعادة إدراجه ضمن منظومة السلع التموينية.



يأتى ذلك فى الوقت الذى تستمر فيه وزارة التموين فى استخراج بطاقات التموين بدل التالف والفاقد والفصل الاجتماعى، وكذلك بطاقات التموين الجديدة وفقًا للقواعد لمن ليس له بطاقات، من جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات بجانب استمرار الخدمات الأخرى من تحويل محل الإقامة من محافظة إلى أخرى، ووجهت وزارة التموين مديرى المديريات، بتذليل أى عقبات تواجه المواطنين خلال حصولهم على الخدمات من مكاتب التموين.





