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محافظ مطروح: إقامة معارض لمستلزمات المدارس بتخفيضات حتى 25%

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:35 م
محافظ مطروح: إقامة معارض لمستلزمات المدارس بتخفيضات حتى 25% اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح – فريق المحافظات

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وجه اللواء مجدى الغرابلى، محافظ مطروح، بسرعة إقامة معارض لبيع مستلزمات المدارس، استعدادا للعام الدراسى المقبل، للتخفيف من أعباء المواطنين والتيسير عليهم.

 

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد مدير عام مديرية التموين بمطروح، أنه سيتم عمل معرض للمستلزمات المدرسية، فى كل مدينة، مع التنسيق لإقامة معرضين كبيرين بمدينة مرسى مطروح العاصمة، فى أول شهر سبتمبر المقبل، بتخفيضات تتراوح بين 20 و25% للكراسات والأدوات المدرسية و10% للكتب الخارجية، مع الإعلان عن أماكن هذه المعارض، لتسهيل وصول المواطنين إليها.

 

وفى سياق منفصل، عقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم الاثنين، اجتماعاً بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومسئولى الجهات المعنية، لمراجعة استعدادات كافة الأجهزة بالمحافظة لمواجهة السيول وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ووجه محافظ مطروح، خلال الاجتماع، بمراجعة كافة معدات كسح مياه الأمطار وفقا لأقصى طاقة للسحب والطرد، ومراجعة المكتب الفنى الهندسى بالمحافظة، لسيارة سحب مياه الأمطار بالمحافظة والتى يمكنها سحب وضخ المياه لأكثر من 500 متر.

 

ووجه "الغرابلى" بتشكيل لجنة فنية بكل مدينة لمراجعة وتنسيق الأعمال ببن الجهات المعنية بمواجهة السيول، ومتابعة إجراءاتها، ومراجعة كفاءة جميع المعدات والتأكيد على وجود 2 سائق لكل معدة، ومراجعة مخرات السيول على أرض الواقع ومعاينة الطرق وتجهيز الأوناش مع سرعة إزالة الإشغالات بمجرى مخرات السيول، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة السدود المنتشرة بالصحراء، لحجز المياه وآبار خزانات تجميع مياه الأمطار، وإعادة استخدامها فى الزراعة والأنشطة المصاحبة مثل الرعى.


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