محافظ قنا يتفقد إنشاءات مشروعات الصرف الصحى بمراكز الوقف ونجع حمادى

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، خلال جولة ميدانية الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة صرف صحى المراشدة بمركز الوقف ومحطة معالجة الحلفاية ومحطة معالجة السلامية بمركز نجع حمادى، يرافقه المهندس عبده صالح مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا وعدد من القيادات التنفيذية .

بدأ محافظ قنا جولته بمتابعة سير العمل بمحطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة، والتى ستعمل بطاقة 10 الاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 الف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 160 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 60% بينما تم الانتهاء من 92% من شبكة الانحدار بطول 10 كيلو و 200 متر لتصل التكلفة الإجمالية لمشروع صرف صحى المراشدة إلى 200 مليون جنيه، ويخدم قريتى المراشدة والقلمينا بمركز الوقف.

وتفقد الهجان إنشاءات محطة المعالجة الثنائية بالحلفاية بحرى بمركز نجع حمادى، والتى ستعمل بطاقة 12 آلاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 18 الف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 150 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 65% بينما تم الانتهاء من 97% من شبكة الانحدار بطول 17 كيلو و 900 متر لتصل التكلفة الاجمالية لمشروع صرف صحى المراشدة إلى 196 مليون جنيه .

كما تفقد إنشاءات محطة المعالجة الثلاثية بالسلامية بنجع حمادى والتى ستعمل بطاقة 9 الاف م3/يوم كمرحلة أولى تصل إلى 12 ألف م3/يوم كمرحلة ثانية بتكلفة 150 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 50%، بينما تم الانتهاء من 97.6% من شبكة الانحدار بطول 9 كيلو و850 متر لتصل التكلفة الاجمالية لمشروع صرف صحى المراشدة الي 185 مليون جنيه .

وأكد المحافظ على اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بإعتبارها أحد المشروعات الخدمية ذات الأولوية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الضرورية حفاظاً على البيئة والصحة العامة .