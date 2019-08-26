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محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات مشروع "شارع مصر" ويسليم 74 وحدة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:06 م
محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات مشروع "شارع مصر" ويسليم 74 وحدة محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات مشروع "شارع مصر"
المنيا- فريق المحافظات

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تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، سير العمل بعدد من وحدات شارع مصر والذى نفذته المحافظة على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث رافقه احمد جبريل السكرتير العام المساعد ومحمد السيد رئيس المدينة.

 

والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من أصحاب المحلات حيث اطمئن المحافظ على الحالة العامة بالمكان واية معوقات قد تواجههم للعمل على تلافيها بأسرع وقت ضماناً لاستمرار نجاح المشروع، متمنياً أن تكون مشروعاتهم نقطة انطلاق لتحقيق أحلامهم.

 

كما تفقد المحافظ الأماكن المخصصة للمواطنين على كورنيش النيل حيث استمع المحافظ إلى آراء المواطنين وانطباعهم عن بداية العمل فى مشروع شارع مصر وأماكن الانتظار، حيث أعرب عدد من المواطنين عن رضاهم عن الشكل الجمالى والحضارى للمنطقة ومدى تميز المشروعات القائمة بالفعل من حيث الجودة والنظافة.

 

من جانبه، قال محمد سيد رئيس مدينة المنيا إنه تم تسليم 74 وحدة بالمشروع منها، 44 محل و30 عربة، وجارى حالياً التجهيز لتسليم 30 محل آخر للشباب ممن تطابقت عليهم شروط ومعايير التقديم، مؤكداً أن مشروع شارع مصر هو نقطة بداية لإقامة أنشطه متنوعة تفتح أبواباً من الرزق للشباب وإقامة المزيد من فرص العمل لأبناء المدينة.

 

ويهدف مشروع شارع مصر إلى دعم شباب الخريجين وتقديم يد العون لهم وتسخير الإمكانيات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ وإقامة مشروعاتهم الصغيرة، برؤية حضارية جديدة تتم بشكل منظم ومنضبط، مما يتيح توفير فرص عمل للشباب داخل إطار قانوني.

 

وفى سياق منفصل، شنت الوحدة المحلية لمركز ملوى بالمنيا حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين على 22 مخبز بـ7 قرى تابعة للمركز وهى "نواى- اتقا- عزبة رستم -عزبة عبدالواحد- ابوقلتة - بنى خالد – إبشادات"، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لمراقبة الحالة التموينية بالمركز وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين والتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والقوانين المنظمة لذلك.

 

وقال اللواء وجدى زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات منها 13 مخالفة وتحرير 35 مخالفة متنوعة جاءت ما بين (نقص وزن-عدم مطابقة موصفات - نظافة وبيئة وأمن صناعى).

 

وأضاف رئيس المركز أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيراً إلى أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع وإزالة كافة أشكال التعديات من أجل الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر (1)
محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر

 

محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر (2)
محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر 

 

محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر (3)
محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر 

 

محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر (4)
محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر

 

محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر (5)
محافظ المنيا يتابع العمل بوحدات شارع مصر

شارع مصر

المنيا

محافظ المنيا

حملات تموينيه

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