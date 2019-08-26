محافظ الفيوم: خطة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة وادى الريان

الفيوم - رباب الجالي

قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالإرتقاء بالثروة السمكية، ونظرا إلى ضرورة الاهتمام بتنمية بحيرتى قارون والريان وتطهيرهما بشكل دورى وإطلاق زريعة أسماك تتوائم مع المواصفات البيئية للبحيرتين، تحت إشراف ومتابعة المهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة الريان وبلغت نسبة تنفيذها حتى الآن 60%.