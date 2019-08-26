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محافظ الفيوم: خطة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة وادى الريان

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:18 م
محافظ الفيوم: خطة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة وادى الريان تنمية الثروة السمكية ببحيرة وادي الريان
الفيوم - رباب الجالي

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قال اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالإرتقاء بالثروة السمكية، ونظرا إلى ضرورة الاهتمام بتنمية بحيرتى قارون والريان وتطهيرهما بشكل دورى وإطلاق زريعة أسماك تتوائم مع المواصفات البيئية للبحيرتين، تحت إشراف ومتابعة المهندس أيمن محمد محمود مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية بالفيوم وضع خطة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة الريان وبلغت نسبة تنفيذها حتى الآن 60%.

وتشمل الخطة استلام مليون وخمسمائة ألف وحدة أصبعيات من الطوبارة من مراكز تجميع "محطات تحضين الرسوه – أكياد – أبو الشقاف"، وإنزالها ببحيرات الريان "الأول – الثالث" ، بالإضافة إلى أربعمائة وسبعون ألف وحدة زريعة "مبروك حشاش - مبروك فضي - بلطي نيلي" من المفرخ السمكي ببني يوسف تم إستلامها وإنزالها ببحيرات الريان "الأول"، وكذلك مليون وثلاثمائة وعشرة ألف وحدة زريعة " مبروك حشاش – م.فضي – بلطي ليلي " من المفرخ السمكي بالمنيا تم إستلامها وإنزالها ببحيرات الريان" الأول"، علماً بأنه قد تلاحظ ظهور أحجام تسويقية لأسماك الدنيس والقاروص بمسطحات الريان بكميات كبيرة.

 

 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

بحيرات مصر

بحيرة وادي الريان

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