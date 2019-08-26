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محافظ الغربية غلق 7 عيادات ومعامل ومركز طبى لممارسة نشاط بدون ترخيص

الإثنين، 26 أغسطس 2019 06:49 م
محافظ الغربية غلق 7 عيادات ومعامل ومركز طبى لممارسة نشاط بدون ترخيص اللواء هشام السعيد محافظ الغربية
الغربية - مصطفى عادل

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قرر اللواء هشام السعيد  ، محافظ الغربية غلق 7 عيادات و2 معامل ومركز تخصصي للطب النفسي وعلاج الإدمان ، كما تم الموافقة على ترخيص تسع عيادات خاصة.

كانت لجنة من ادارة العلاج الحر بمديرية الصحة برئاسة الدكتور حامد محمود  ،مدير الإدارة قد قامت بالمرور المفاجئ من خلال اللجان الطبية على المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة ومخازن الأدوية ومكاتب رعاية الطفل ومكاتب الصحة وسلاسل التبريد ومخازن الطعوم.تحت إشراف الدكتور عبد القادر الكيلاني ، وكيل وزارة الصحة بالغربية قد قامت بالمرور على عددمن العيادات والمراكز الطبية واكتشفت إدارتها بدون تراخيص وقامت باعداد تقرير بالحملة وعرضة على وكيل وزارة الصحة الذي عرضه على محافظ الغربية الذي أصدر قرار بغلق هذة المراكز والعيادات.
 
وشدد محافظ الغربية ، على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المؤسسات الطبية بالمحافظة لمراجعة الإشتراطات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المؤسسات الطبية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم،  مشيراً إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين مع عدم التغاضي على أي مخالفات قد تضر بسلامة وصحة المواطنين.
 

 

 


الغربية

مديرية الصحة

غلق عيادات تخصصية

معامل تحاليل

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