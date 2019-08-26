سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:22 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى

الإثنين، 26 أغسطس 2019 01:59 م
محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة التجهيزات الجارى تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية فى إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

حرص المحافظ على تفقد اعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والانارة والتهوية داخل الفصول . 

وخلال الجولة شدد المحافظ على مدير الادارة التعليمية بالعمرانية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس المحددة مشدداً على انهاء كافة الاعمال خلال أسبوع على الاكثر مؤكداً على معاودة المرور على المدارس لمتابعة الاعمال التى تم تنفيذها .

ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة بتوجية الأحياء والمراكز والمدن بتشكيل لجان للمرور اليومى على المدارس بنطاق كلا منهم للوقوف على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي ورصد اى معوقات او مشكلات لسرعة حلها .

كما وجه المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وإنتهاء العمل من كافة أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقا موجها بالانتهاء من توريد أثاثات كافة المدارس التي تجري الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الإنتهاء من الانشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد .

لافتا انه سيتم توريد ديسكات مدرسية من خلال وزارة التربية والتعليم لدعم المدارس التى بحاجه الى مقاعد جديدة وذلك من خلال الحصر الذى تم مسبقا لرصد احتياجات المدارس من المقاعد .

من جانبة اكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انة جارى صيانة 20 مدرسة ويتم حاليا تكثيف الاعمال للانتهاء منها خلال ايام مشيراً ان جوله اللواء المحافظ على المدارس شملت  مدرسة أبو الهول الابتدائية ومدرسة الفراعنة والتى جارى انشاء مبنى اضافى بها لتقليل الكثافة الطلابية ومدرسة أحمد زويل ومدرسة مصطفى كامل للغات وذلك بأحياء الهرم والعمرانية . 
 
محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (1)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (1)

محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (2)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (2)

محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (3)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (3)

محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (4)
محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى (4)

 


صيانة المدارس

تعليم الجيزة

اخبار الجيزة

العام الدراسي الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

فراعنة اليد يهزمون نيجيريا ويتأهلون لنصف نهائى دورة الألعاب الأفريقية

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

سميح ساويرس: مهرجان موسيقى ضخم بالجونة قريبا

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

نجيب ساويرس: السنيما تنقذ الانسانية.. وعدينا بمهرجان الجونة المراحل الصعبة

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الإدارية العليا : عدم خضوع العاملين بالبنك الأهلي للحد الأقصى للأجور

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

الحرارة أعلى درجتين والرطوبة 85% بالقاهرة.. توقعات طقس الأسبوع × 12معلومة

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

إنفوجراف... اعرف منظومة دعم السلع التموينية وتطور حجم إنفاق الدولة عليها

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

التموين: حجم استهلاك المصريين فى الغذاء والملابس 45% من دخلهم

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

انتهاء الجسر الجوي لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة 5 سبتمبر

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

السيسى: الدولة المصرية لم تدخر جهدا لتفعيل اتفاقية باريس للمناخ

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

باحث سياسي: حضور السيسي قمة G7 دليل على نجاح مصر فى تطبيق خطة الإصلاح

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

شاهد فى دقيقة ..الأمازون "رئة العالم" تحترق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة