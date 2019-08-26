محافظ الجيزة يتفقد أعمال صيانة المدارس استعداداً للعام الدراسى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة التجهيزات الجارى تنفيذها بعدد من المدارس من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية فى إطار الاستعداد لانطلاق العام الدراسى الجديد وتهيئة المدارس لاستقبال الطلاب.

حرص المحافظ على تفقد اعمال الدهانات بالمدارس وصيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والانارة والتهوية داخل الفصول .

وخلال الجولة شدد المحافظ على مدير الادارة التعليمية بالعمرانية بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة للمدارس المحددة مشدداً على انهاء كافة الاعمال خلال أسبوع على الاكثر مؤكداً على معاودة المرور على المدارس لمتابعة الاعمال التى تم تنفيذها .

ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد ورئيس مدينة الجيزة بتوجية الأحياء والمراكز والمدن بتشكيل لجان للمرور اليومى على المدارس بنطاق كلا منهم للوقوف على الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي ورصد اى معوقات او مشكلات لسرعة حلها .

كما وجه المحافظ رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الإنتهاء من كافة الأعمال المتبقية قبل بداية العام الدراسي الجديد وإنتهاء العمل من كافة أعمال البناء والصيانة لجميع المدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المحددة مسبقا موجها بالانتهاء من توريد أثاثات كافة المدارس التي تجري الأعمال الإنشائية بها لتكون جاهزة بمجرد الإنتهاء من الانشاء لضمان دخولها ضمن خطط مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد .

لافتا انه سيتم توريد ديسكات مدرسية من خلال وزارة التربية والتعليم لدعم المدارس التى بحاجه الى مقاعد جديدة وذلك من خلال الحصر الذى تم مسبقا لرصد احتياجات المدارس من المقاعد .

من جانبة اكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة انة جارى صيانة 20 مدرسة ويتم حاليا تكثيف الاعمال للانتهاء منها خلال ايام مشيراً ان جوله اللواء المحافظ على المدارس شملت مدرسة أبو الهول الابتدائية ومدرسة الفراعنة والتى جارى انشاء مبنى اضافى بها لتقليل الكثافة الطلابية ومدرسة أحمد زويل ومدرسة مصطفى كامل للغات وذلك بأحياء الهرم والعمرانية .