محافظ الجيزة ومسئولى وزارة الثقافة يفتتحوا مكتبة البحر الأعظم بعد تطويرها

كتب سيد الخلفاوى

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومسئولى وزارة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة، لقصور الثقافة مكتبة البحر الأعظم بالجيزة بعد تطويرها وتجديدها وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة في زيادة وتطوير المنارات الثقافية .

واشارت وزارة الثقافة ان المشروع مكون من ثلاثة طوابق ويضم بهو المدخل استقبال جاليري معروضات فنية مكتبة طفل تضم حوالي ألفين كتاب وسينما صيفي وكشك موسيقى وقاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة .

كما أكدت على التعاون مع وزارتى الرى والزراعة لتوفير كتب وقصص عن ترشيد المياة والاستهلاك الصحيح لها وضرورة تنظيم ورش عمل دائمة على مدار العام لزيادة وعى الأطفال والشباب مشيرةً إلى أن مكتبة البحر الاعظم تحتوي على أعداد مجلة "قطر الندى برايل" الثلاثة إضافة إلى عدد 100 كتاب بطريقة برايل للمكفوفين للكبار والصغار موزعة على المكتبتين العامة والطفل كما تضم المكتبة العامة 1162 كتابا مُهدى من أسرة الناقد الراحل علي أبو شادى.

من جانبه أكد محافظ الجيزة على أن المكتبة تعد مقصد ومتنفس ثقافي عام لمواطني الجيزة لما تحوية من مقتنيات ثقافية قيمة لها أهميتها لمحبي القراءة الي جانب الأنشطة الثقافية التي تتم بها والتي ستشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين .

واشاد راشد بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لتطوير المنافذ الثقافية بالمحافظة مؤكدا علي زيادة التعاون خلال المرحلة المقبلة لفتح افاق ثقافية جديدة .