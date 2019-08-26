سوبر كورة
Ads
الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:58 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ الجيزة ومسئولى وزارة الثقافة يفتتحوا مكتبة البحر الأعظم بعد تطويرها

الإثنين، 26 أغسطس 2019 10:13 م
محافظ الجيزة ومسئولى وزارة الثقافة يفتتحوا مكتبة البحر الأعظم بعد تطويرها محافظ الجيزة خلال افتتاح مكتبة البحر الأعظم
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومسئولى وزارة الثقافة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة، لقصور الثقافة مكتبة البحر الأعظم بالجيزة بعد تطويرها وتجديدها وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة في زيادة وتطوير المنارات الثقافية .
 
واشارت وزارة الثقافة ان المشروع مكون من ثلاثة طوابق ويضم بهو المدخل استقبال جاليري معروضات فنية مكتبة طفل تضم حوالي ألفين كتاب وسينما صيفي وكشك موسيقى وقاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم حوالي 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة .
 
كما أكدت على التعاون مع وزارتى الرى والزراعة لتوفير كتب وقصص عن ترشيد المياة والاستهلاك الصحيح لها وضرورة تنظيم ورش عمل دائمة على مدار العام لزيادة وعى الأطفال والشباب مشيرةً إلى أن مكتبة البحر الاعظم تحتوي على أعداد مجلة "قطر الندى برايل" الثلاثة إضافة إلى عدد 100 كتاب بطريقة برايل للمكفوفين للكبار والصغار موزعة على المكتبتين العامة والطفل كما تضم المكتبة العامة 1162 كتابا مُهدى من أسرة الناقد الراحل علي أبو شادى.
 
من جانبه أكد محافظ الجيزة على أن المكتبة تعد مقصد ومتنفس ثقافي عام لمواطني الجيزة لما تحوية من مقتنيات ثقافية قيمة لها أهميتها لمحبي القراءة الي جانب الأنشطة الثقافية التي تتم بها والتي ستشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين . 
 
واشاد راشد بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لتطوير المنافذ الثقافية بالمحافظة مؤكدا علي زيادة التعاون خلال المرحلة المقبلة لفتح افاق ثقافية جديدة .
 
 
 

 


محافظ الجيزة

وزارة الثقافة

الهيئة العامة لقصور الثقافة

مكتبة البحر الأعظم

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تدير ميزانية البيت بشكل علمى؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

"أبو" يتصدر تريند يوتيوب بكليبه الجديد "عيش يا قلبى" × أقل من 24 ساعة

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

اليوم السابع.. ترامب: مصر رائعة تحت قيادة السيسى

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

بعد طول انتظار.. اللقطات الأولى لفيلم Star Wars: The Rise of Skywalker

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

موجز 6.. السيسى من فرنسا: أفريقيا تظل المتضرر الأكبر من آثار "تغير المناخ"

علاج الأورام والجزر المنعزلة

علاج الأورام والجزر المنعزلة

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

إنفوجراف.. أبرز 20 رقما للطوارئ والشكاوى والخدمات فى مصر

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

"ناسا" تنشر صورة لموت نجم يشبه الشمس.. اعرف التفاصيل

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

بعد نجاح حفله فى الساحل الشمالى.. محمد رمضان: حفلتى القادمة فى ستاد القاهرة

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

اعرف نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثانى بالاسم ورقم الجلوس

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

تامر الشهاوى يتجاهل 13 مشكلة خدمية تواجه أهالى بمدينة نصر .. أهالى الدائرة يصرخون فى وجه النائب على فيس بوك .. وعضو المجلس يلجأ لـ " الصمت الرهيب" .. ويكتفى بالبيانات الصحفية والظهور فى برامج التوك شو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة