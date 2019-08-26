محافظ الإسماعيلية يستقبل قيادات وزارة القوى العاملة لافتتاح عددا من المشروعات

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل قبل قليل، اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، ونائبه المهندس أحمد عصام والمهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة واللواء جمال مسعود، السكرتير العام المساعد وياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، قيادات وزارة القوة العاملة، بديوان عام المحافظة.

وتأتى زيارة مسؤولى وزارة القوى العاملة للإسماعيلية اليوم، فى إطار سلسلة الجولات الميدانية التى يقوم بها مسئولى الوزارة لمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذًا لتوجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن الاهتمام بتدريب الشباب على المهن الحرفية والتى تعتبر هى الأساس فى التشغيل وخلق فرص العمل خلال المرحلة القادمة، لائقة للشباب المصرى من خلال التدريب على مختلف المهن، فإن الوزارة وضعت عدة خطط للتدريب بمراكز التأهيل المنتشرة فى مختلف محافظات الجمهورية لتأهيل وتدريب الشباب على الحرف المهنية وإعدادهم لسوق العمل.

وأكد قيادات وزارة القوة العاملة، أن هناك تركيز شديد على التدريب من أجل تحقيق التنمية المستهدفة، ومن هنا كان التوجه إلى التوسع فى فتح فروع جديدة للقوى العاملة ومراكز لتدريب الشباب.

وعقب اللقاء بدأ محافظ الإسماعيلية وقيادات وزارة القوة العاملة بجولة ميدانية بنطاق المحافظة والتوجه إلى شرق قناة السويس، لافتتاح المقر الجديد متعدد الأنشطة للتشغيل والتفتيش والسلامة وعلاقات العمل بقرية "الأبطال" التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق.

كما تضمن برنامج الزيارة تسليم عقود عمل للمعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وتكريم العمال المثاليين وتخريج دفعات من المتدربين، فضلًا عن تكريم 13 عاملًا مثاليًا بمنحهم جوائز مالية تصل إلى 5 ألاف جنيه لكل عامل بالشركات بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

كما من المقرر أن يقوم محافظ الإسماعيلية وقيادات وزارة القوة العاملة بمنح شهادات التخرج للمتدربين، وتسليم عقود عملهم بعد اجتيازهم فترة التدريب وفقا لبروتوكول التعاون مع أحدى كبريات الشركات بالمنطقة الصناعية، والتى تم توقيع بروتوكول تعاون معها للتدريب على مهنة الحياكة .

كما من المقرر أن يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة "جليس مسن" وتسليم شهادات اجتياز التدريب لـ 15 متدربًا معتمدة من كلية التمريض بجامعة قناة السويس ومديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، فضلا عن تسليم شهادات تخرج 3 دفعات من سائقى المعدات الثقيلة من حملة المؤهلات، ضمن برتوكول التعاون الموقع بين مديرية القوى العاملة، ومديرية التربية والتعليم، والتعليم الفني.