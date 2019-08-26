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محافظ الإسكندرية: وضع حجر أساس مترو الأنفاق خلال شهرين بعد إنهاء التصميمات

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:31 م
محافظ الإسكندرية: وضع حجر أساس مترو الأنفاق خلال شهرين بعد إنهاء التصميمات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ضرورة العمل والتعاون من أجل عودة بلدنا مرة أخرى، لافتا إلى أن حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية لتنميتها وإقامة مشاريع قومية لا يمكن تقديره بثمن.

 

وأشار محافظ الإسكندرية ، إلى أن من أهم المشروعات القومية التى كان حلما لأهالى الإسكندرية على مدار ما يقرب من 50 عاما، هو "مترو الإسكندرية"، موضحا أنه تم الانتهاء من مراجعة التصميمات النهائية له وخلال شهرين سيتم توقيع العقود لوضع حجر الأساس للبدء فى إنشائه، مؤكدا أنه لا مكان بيننا لمن يريد أن يهدم بلدنا، فكلنا نعمل فريق واحد لبنائها .

 

جاء ذلك خلال فى المؤتمر الذى نظمه مركز الإسكندرية الإقليمى لصحة وتنمية المرأة؛ احتفالا باليوم العالمى لفيروس سى، وعرض نتائج المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية، وذلك بحضور الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، والعميد طبيب هشام شاهين رئيس القطاع الطبى بالمنطقة الشمالية العسكرية والدكتورة أميرة طوهيو مدير المركز .

 

وفى كلمته وجه المحافظ الشكر لجميع المشاركين فى إنجاح حملة 100 مليون صحة على مستوى الإسكندرية، مؤكدا أن النجاح لا يتم إلا من خلال فريق عمل متعاون وناجح، مقدما التحية لجميع المشاركين فى الحملة، مشيرا إلى أن المركز الإقليمى لصحة المرأة كان له دور كبير فى إنجاحها، خاصة أن له تاريخ عريق، ويجب أن يعود لمكانته لما له من دور على المستوى الإقليمى والإفريقى.

 

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية لها دور كبير فى جميع بلدان العالم، ولكننا عندما نتحدث عن تنمية لا بد أن تكون إفريقيا هى الأساس.

 

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (5)
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية 

 

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (6)
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية 

 

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (7)
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية 

 

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (1)
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية 

 

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (2)
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية 

 

الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية (3)
الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية 

الاسكندرية

مترو الاسكندرية

فيروس سى

محافظ الإسكندرية

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