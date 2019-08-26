محافظ أسيوط يطالب بحصر احتياجات القرى الأكثر احتياجاً وفقا لاحتياجات المواطنين

أسيوط- ضحا صالح

طالب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، رؤساء قطاعات الصحة والابنية التعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي والري والكهرباء بحصر احتياجات القري الأكثر احتياجاً وفقًا للأولويات واحتياجات المواطنين، على أن يتم الانتهاء منها خلال الأيام القادمة، للبدء في تطوير تلك القرى ورفع كفاءة مشروعات البنية الأساسية والمرافق بها ضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع تطوير القرى الأكثر احتياجًا بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط والمهندس عاطف مهدى والمهندس صابر نبيه بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس عماد عزيز رئيس قطاع التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومحمود شامخ مدير إدارة شئون المديريات والمهندس غادة محمد مدير إدارة تنمية القرية والعديد من مسئولي الكهرباء والرى ومديرية التربية والتعليم.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – بعض ملامح المرحلة القادمة من تطوير القرى الأكثر احتياجًا وسد الفجوات التنموية بمختلف القطاعات، معلنَا تقديم كافة سبل الدعم للإسراع في معدلات التنفيذ بمشروعات المياه والصرف الصحي بمراكز المحافظة وبحث التدابير لاستكمال باقي المشروعات للخطة المدرجة والمواعيد المحددة والتغلب على العقبات لاستكمال تلك المشروعات بأسرع وقت فضلًا عن الإسراع في تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد شبكات مواسير المياه مشددًا على سرعة تقديم خطة التطوير العاجلة بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية ومياه الشرب والري بالقرى الأشد احتياجًا كما استعراض المحافظ الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز المحافظة والتي شملت المشروعات المنفذة وموعد دخولها الخدمة ومناقشة إدراج عدد من المشروعات الجديدة في القرى الأكثر احتياجًا.

وعلى جانب آخر، شهد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط نيابة عن اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ؛ افتتاح المهرجان الثقافي الفني السنوي التاسع "دراما اللون" والذي تنظمه مؤسسة سعد زغلول لرعاية الفنون والحرف التراثية بقاعة نادي أسيوط الرياضى، وذلك خلال الفترة من 25 : 26 أغسطس الجارى.

جاء ذلك بحضور الفنان سعد زغلول رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والفنان طارق الدسوقي مدير المهرجان ، والفنان محمد جمعة مخرج المهرجان ، والفنانة حنان شوقي ، والشاعر عزت الطيري ، والشاعر سعد عبدالرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة سابقاً ، والشاعر درويش الاسيوطي ، والمفكر والكاتب جمال أسعد ، والدكتور حسام عطا أستاذ النقد والدراما بمعهد فنون مسرحية والفنان عماد راهب ممثل ومخرج مسرحي ، والدكتورة عواطف عبدالرحمن أستاذ الاعلام ، والدكتورة دلال مقاري الرئيس المؤسس لمعهد دراما بلا حدود الدولي ، ولفيف من القيادات والشعراء والأدباء.

ويشمل المهرجان على مدار يومين محاضرات وأمسيات شعرية وموسيقية وندوات تثقيفية لكبار الشعراء المصريين والعرب وورش الرسم للأطفال فضلاً عن تكريم الأطفال الفائزين في ورش الرسم بالاضافة إلى عرض مسرحي لفريق التمثيل بالمؤسسة.

وقال الطيبي إن الثقافة لها دور هام في نشر القيم والمبادئ والقضاء على العادات والتقاليد الخاطئة ومواجهة الافكار المتطرفة وبث روح الولاء والانتماء وحب الوطن مشيراً إلى اهتمام اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بقطاع الثقافة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة طبقاً للامكانات المتاحة، مشيداً بدور المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني كمؤسسة سعد زغلول في تقديم الخدمات المختلفة ورفع الذوق العام، لافتاً إلى أن الفن روح له دور كبير في رفع وعي المجتمع بالقضايا المختلفة طالما كان هادفاً ويقدم رسالته على أكمل وجه ما يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب الفنان سعد زغلول عن شكره للفنانين والشعراء والأدباء الذين تحملوا مشقة السفر لمسافات طويلة للمشاركة في المهرجان الذي يعقد للعام التاسع على التوالي موضحاً أن القوة الناعمة في مصر لها دور كبير في تشكيل وتكوين وجدان الاجيال القادمة ليكونوا قادرين على رؤية واقعهم ومستقبلهم والمساهمة في إنشاء الحضارة والمدنية التي بدأت مصر في تنفيذها استمراراً لتاريخها العظيم لافتاً إلى السعي لنشر الثقافة والحفاظ على الحرف التراثية من الاندثار.

وفى سياق منفصل، قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن الحملات التي تشنتها أجهزة الرقابة التموينية على المحال التجارية والأسواق بمراكز المحافظة تمكنت من ضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن وتحرير 550 قضية تموينية خلال أسبوع، مشددًا على تكثيف الحملات لضبط الأسواق ومراقبة السلع ومنافذ البيع وحركة الأسعار لمحاربة المتلاعبين ومكافحة كافة صور الاستغلال التجاري وحماية المستهلكين من الغش التجاري والتأكد من صلاحية السلع المعروضة والمقدمة للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أن الحملات التي شنتها المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين والصحة والطب البيطري تمكنت من تحرير 550 قضية تموينية متنوعة منها 519 مخالفة متنوعة ما بين (نقص وزن – مواصفات وتهريب – تجميع دقيق) تضمنت ضبط طن سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار من 29 جم/كجم وإجمالي تجميع عدد 27 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم / الشيكارة وإجمالي تصرف قي 79 شيكارة دقيق بلدي زنة 50 كجم / شيكارة فضلا عن ضبط (28) كيلو لحوم منتهية الصلاحية و50 علبى سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي بالإضافة إلى ضبط (31) محضر بوتاجاز ومواد بترولية يتضمن تجميع عدد 45 إسطوانة بوتاجاز وتصرف في كمية 4800 لتر سولار.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى استمرار الحملات التموينية بكافة مراكز وقرى المحافظة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسيوط مشيرًا إلى أن القضايا التي تم ضبطها تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار وعدم حمل شهادة صحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الاعلان عن المقررات التموينية فضلاً عن قضايا أخرى لجمع وصرف مواد بترولية مدعمة بدون وجه حق واستخدام اسطوانة بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وبيع سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة.



اجتماع القرى الأكثر احتياجا



اجتماع القرى الأكثر احتياجا



اجتماع القرى الأكثر احتياجا



اجتماع القرى الأكثر احتياجا



المهرجان الثقافي الفني السنوي التاسع دراما اللون



المهرجان الثقافي الفني السنوي التاسع دراما اللون



المهرجان الثقافي الفني السنوي التاسع دراما اللون



المهرجان الثقافي الفني السنوي التاسع دراما اللون