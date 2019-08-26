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محافظة شمال سيناء تعلن توفير منح دراسية بجامعة 6 أكتوبر

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:07 م
محافظة شمال سيناء تعلن توفير منح دراسية بجامعة 6 أكتوبر جامعة 6 أكتوبر
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، عن توفر منح دراسية فى جامعة 6 أكتوبر لأبناء المحافظة .

وأوضح بيان المحافظة ، أن شروط الحصول على المنحة لخريجى الثانوية العامة بكليات الطب البشرى، والعلاج الطبيعى، والتمريض والتربية ، أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة بشمال سيناء العام الحالى .

وأن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها ولَم بسبق له الحصول على منحة، وحاصل على الشهادة الابتدائية والاعدادية والثانوية من شمال سيناء، والمستندات المطلوبة هى صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة شهادة الميلاد، وصورة استمارة شهادة الثانوية العامة، أفادة بالشهادة الإعدادية، إفادة بالشهادة الابتدائية.

ويتم تلقى الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام فى مواعيد العمل الرسمية من 26 حتى 28 الشهر الجارى .

 

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بيان المحافظة

 


سيناء

جامعة 6 اكتوبر

العريش

الثانوية العامة

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