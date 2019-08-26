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محافظة الجيزة تعلن بدء تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:49 م
محافظة الجيزة تعلن بدء تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء محافظ الجيزة - البناء المخالف
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن بدء تلقى طلبات المواطنين للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ، وعلى من يرغب فى التصالح فى مخالفات البناء التوجه الى الحى او المركز او المدينة التابعين لها وتقديم المستندات المطلوبة للبدء فى تقنين المخالفات قبل بدء أعمال ازالتها و انتهاء المهلة المحددة قانونا وهى ال 6 أشهر والتى بدات 7 يوليو الماضى.
 
 
يذكر أن تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، يمر بـ4 مراحل، لتقنين الوحدة، وذلك فى حال تطابق الاشتراطات المنصوص عليها فى القانون، واللائحة التنفيذية على الموحدة المراد التصالح عليها، وهى، تقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية، ودراسة الطلبات لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، ثم تحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وفى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات.
 

 


قانون التصالح

البناء المخالف

الجيزة

التصالح علي البناء المخالف

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