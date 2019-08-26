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متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:36 م
متحدث الرئاسة: توافق بين السيسى وماكرون لتسوية الأوضاع فى ليبيا ودحر الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كتب محمد الجالى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.
 
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  إنه تم خلال اللقاء تبادل الرؤي بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا، وأيضاً الدولية سعياً لتسوية الأوضاع فى ليبيا على نحو يسهم فى القضاء على التنظيمات الإرهابية، ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.
 
 

السيسي

ماكرون

السبع الكبار

ليبيا

مكافحة الاٍرهاب

اليوم السابع بلس

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