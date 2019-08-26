مباحث الآثار تضبط عاملا بحوزته عصارة زيت ولوحة وإناء من العصر الفرعونى بأسيوط

سوهاج محمود مقبول - هيثم البدرى

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بأسيوط بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المنطقة من ضبط عامل يقيم بناحية قرية شطب بدائرة مركز أسيوط وبحوزته عصارة زيوت ولوحة فرعونية وإناء فخار عليها نقوش ورسومات فرعونية داخل مسكنه بقرية شطب بأسيوط.

وترجع الواقعة، عقب ورود معلومات للواء سامى غنيم مساعد الوزير مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزله وتمكن من استخراج بعض القطع الأثرية .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الآثار، والعميد أحمد رفعت مفتش مباحث المنطقة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت مأمورية من شرطة مباحث الآثار بسوهاج برئاسة العميد أحمد رفعت العقيد إبراهيم حمدى رئيس قسم مباحث الآثار بأسيوط.

وتم استهدف منزل "عبدالراضى . ع . ا . م" 25 سنة عامل ويقيم بناحية قرية شطب دائرة مركز أسيوط وتم ضبط حفر عبارة عن متر فى متر ونصف وعمق 15 مترا وعثر على أدوات الحفر والتنقيب وتم التحفظ على 4 قطع أثرية عبارة عن 2 عصارة زيوت من الحجر الجيرى وترجعان للعصر الفرعونى ولوحة بطول 70 سم عليه رسومات ونقوش فرعونية وتم ضبط إناء من الفخار عليه رسوم ونقوش ترجع للعصر الفرعونى.

وتم تشكيل لجنة من الآثار والتى أقرت بأن القطع المضبوطة أثرية وذات قيمة أثرية كبيرة والحفر الموجود بالمنزل بقصد التنقيب وبمواجهة المتحرى عنه بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2123 إدارى مركز أسيوط وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيق.