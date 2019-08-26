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ماكرون: لمسنا إرادة من الرئيس الأمريكى لحل المشاكل التجارية مع الصين

الإثنين، 26 أغسطس 2019 05:05 م
ماكرون: لمسنا إرادة من الرئيس الأمريكى لحل المشاكل التجارية مع الصين الرئيس الفرنسى ماكرون والرئيس الأمريكى ترامب
كتب هيثم سلامة

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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، أنه لمس إرادة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى حل المشاكل التجارية مع الصين، واقترح أن يتم ذلك من وفق القوانين التجارية.

وأضاف ماكرون، من خلال مؤتمر صحفى مشترك على هامش قمة "G7"، إن أبرز المشكلات احترام الملكية الفكرية وبعض النزاعات حولها، حيث لابد من تغيير القوانين التجارية الدولية حتى يتمكن الجميع من التوازن، وأن يتم ذلك فى إطار اقتصادى عالمى.

وتابع: لكى نحل تلك المشكلات، لا تجديد فى روح القوانين الخاصة بالتجارة الدولية.


ماكرون

ترامب

الرئيس ترامب

الملكية الفكرية

التجارية الدولية

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