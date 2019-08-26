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ماكرون: ترامب تغيب عن جلسة "التغير المناخى" خلال "قمة السبع"

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:57 م
ماكرون: ترامب تغيب عن جلسة "التغير المناخى" خلال "قمة السبع" الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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قال الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون ، إن نظيره الأمريكى، دونالد ترامب تغيب عن حضور جلسة عقدت لمناقشة قضايا التغير المناخى، والتنوع البيئى، إلا أن مساعديه حضروا بدلا منه، وذلك فى إطار أعمال "قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى " المنعقدة حاليا فى مدينة "بياريتز" الفرنسية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية ، أنه كان من المقرر أن يحضر الرئيس ترامب الجلسة التي شارك فيها زعماء العالم، إلا أن مقعد ترامب كان "خاليا " .
يذكر أن الرئيس الأمريكي يشكك في ظاهرة التغير المناخي، حيث وصفها بأنها "خدعة " اخترعها الصينيون.


فرنسا

إيمانويل ماكرون

التغير المناخى

التنوع البيئى

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