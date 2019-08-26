ليوناردو دى كابريو يحث الحكومات على التحرك لمواجهة "مأساة" الأمازون

قال النجم السينمائى الأمريكى ليوناردو دي كابريو اليوم الاثنين، إن الأزمة المتعلقة بحرائق غابات الأمازون "مأساة لا تصدق"، وحث الحكومات على بذل مزيد من الجهد، وسط غضب دولى متزايد من الدمار الذى يلحق بأكبر غابة استوائية مطيرة فى العالم.

ويستعر عدد قياسي من الحرائق في غابات الأمازون المطيرة مثيرا القلق نظرا لأهميتها للبيئة. ويقال إن هذه الغابات تنتج خمس أكسجين العالم.

وجاءت تصريحات دي كابريو بعد يوم من تدشين مبادرة (تحالف الأرض)، التى أسسها مع الناشطين فى الأعمال الخيرية لورين باول جوبز وبرايان شيث، لصندوق للطوارئ بمبلغ خمسة ملايين دولار للمساعدة في الحفاظ على هذه الغابات المطيرة.

وقال لرويترز "هناك مأساة كبيرة تحدث على مستوى العالم بسبب تغير المناخ وما يحدث في الأمازون التي تعد حقا رئتي الأرض وضرورة لحمايتنا في المستقبل".

وأضاف "نحاول إشراك الآخرين في الأمر واطلاعهم عليه ليسهموا إذا استطاعوا". وتابع قائلا "يجب أن تتعاون حكومات العالم، بما في ذلك البرازيل، لضمان ألا يستمر هذا".