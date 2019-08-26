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"لو عايز تحول عربيك غاز ".. اعرف الخطوات من الفحص للتشغيل

الإثنين، 26 أغسطس 2019 03:44 م
"لو عايز تحول عربيك غاز ".. اعرف الخطوات من الفحص للتشغيل تحويل السيارات للغاز الطبيعي
كتبت - مروة الغول

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يعد الغاز الطبيعى المضغوط من أهم أنواع الوقود البديلة وأكثرها كفاءة لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية ومميزات متنوعة ولذلك فهو يعد وقود مفضل لدى العديد من مالكي السيارات بسبب رخص سعر المتر المكعب منها مقارنة بأنواع الوقود الأخري وفيما يلي خطوات تحويل السيارة للغاز الطبيعي منذ استلامها في محطة التموين والتحويل للغاز الطبيعي حتى الإستلام والتى كانت كالتالي:

1- فحص السيارة فنياً فى مركز التحويل من خلال المختصين.

2- التأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز يجب أن تزيد كفائته عن 70% .

3- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الاسطوانة التى سيتم تركيبها.

 4- يتم تدوين الملاحظات فى تقرير الفحص إن وجدت.

5- يتم استلام السيارة من العميل فى يوم التحويل ويتم التأكد من تلافى جميع الملاحظات المدونة فى تقرير الفحص قبل عملية التحويل.

6- يتم تركيب طقم التحويل وتثبيت أسطوانة الغاز وتركيب جميع الوصلات.

7 –يتم الإلتزام بالمواصفات القياسية عند تركيب مكونات طقم التحويل، والإلتزام باشتراطات السلامة المهنية، وللحفاظ على معدلات الأمان العالية في عمليات الصيانة والتشغيل .

8- يتم شحن السيارة بالغاز الطبيعى ويتم الكشف على التسريب والتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات.

9- يتم ضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة والتأكد من أن نسب العادم فى الحدود المسموح بها طبقاً للمواصفات.

10- للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين فى السيارة المحولة.

11- تتم عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة وهى دائرة البنزين، بما يتيح للعميل تشغيل السيارة بنظام الوقود الثنائي (غاز طبيعي/ بنزين) والتغيير بين النظامين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة، ولا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

12-إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعى مع إعطاءه جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور وكتيب الصيانة.

 

 

 

 


الغاز الطبيعي

الوقود المزدوج

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

الغاز

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